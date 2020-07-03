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    Держатели для удобного ношения масок смоделировали алматинские школьники

    3 Июля 2020, 12:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Держатели для удобного ношения масок смоделировали учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу НИШ в Facebook.

    Данное приспособление уменьшает давление на уши от резинок медицинской маски. В первую очередь, сейчас в них остро нуждаются медики. Впрочем, именно они забили тревогу о том, что непрерывное ношение масок вызывает дискомфорт и раздражение на коже за ушами.

    «В свою очередь, данное приспособление перенесет все давление с ушей на тыльную часть головы. Оно кладется на затылок, а резинки, которыми маска должна цепляться за уши, фиксируются уже на самом устройстве. При этом натяжение можно регулировать: взрослый человек может крепить лямку на крайний крепежной элемент, а ребенок – на первый», - пояснили в НИШ.

    Изготовили данное приспособление из обычного пластика на 3D-принтере. Печатается держатель за 15-20 минут. Вес составляет всего 3 грамма.

    Первую партию держателей получили врачи Алматинской городской клинической больницы №7, которые успели выразить школьникам огромную благодарность.

    Автор:

    Алматы Образование Наука Здравоохранение Молодежь
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