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    Держать в очищенном состоянии арычную сеть призвали казахстанцев в МЧС

    31 Марта 2022, 20:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин обратился к казахстанцам с просьбой держать в очищенном состоянии арычную сеть и ливневую канализацию, чтобы не спровоцировать в случае прихода большой воды подъем и затопление придворовых территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день из населенных пунктов вывезено свыше 10 миллионов кубических метров снега, очищено 4 тысячи километров каналов и около 7 тысяч километров арыков, более 20 тысяч автомобильных и 3 тысячи железнодорожных водопропускных сооружений. Подготовлено более 200 тысяч тонн инертных материалов и 900 тысяч мешкотары. Говорить о том, что все можно заранее предотвратить и устранить риски, конечно же, не стоит. Поэтому еще раз хотел бы обратиться непосредственно к нашим гражданам: прежде всего, заблаговременно нужно готовить свои жилые дома к предстоящему паводковому периоду с учетом резкого повышения температуры, подготовить вещи и документы первой необходимости», - сказал глава ведомства на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Юрий Ильин отметил, что МЧС определил пункты временного размещения населения, проведены более 2 тысяч различных сходов с населением охватом более 200 тысяч человек, которым вручены памятки о правилах поведения при ЧС.

    Министр по чрезвычайным ситуациям также обратился с казахстанцам с просьбой держать в очищенном состоянии арычную сеть и ливневую канализацию, чтобы не спровоцировать в случае прихода большой воды подъем и затопление придворовых территорий.

    Ранее Юрий Ильин сообщил, что на сегодняшний день практически все водохранилища в РК находятся под контролем МЧС и его территориальных подразделений и подразделений Комитета водных ресурсов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Паводок Общество Погода МЧС ДЧС Природа Вода
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