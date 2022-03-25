Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Держат ли в Бишкеке граждан Бангладеша в рабстве, выясняет ситуацию МВД КР

    25 Марта 2022, 10:19

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – В МВД прояснили ситуацию о том, что граждан Республики Бангладеш насильно заставляют работать в швейном цехе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Так, в марте в милицию обратился житель Бишкека и рассказал, что в одном из швейных цехов, находящихся в новостройке Бишкека, насильно держат в рабстве граждан Республики Бангладеш, посредством запугивания.

    Данный факт зарегистрирован в МВД и начато досудебное расследование.

    В ходе проверки были опрошены 14 граждан Республики Бангладеш в присутствии переводчика.

    «Стало известно, что иностранные граждане работают и проживают во дворе дома, расположенного в жилмассиве Арча-Бешик. Вышеназванный швейный цех работал по договору с обществом с ограниченной ответственностью «Али и Агзама» и имел разрешительные документы на работу на территории Кыргызской Республики», - сказали в МВД.

    Также установлено, что граждане Республики Бангладеш работают на контрактной основе и получают зарплату.

    «При этом их не оскорбляли, не угрожали и не били. Проживали указанные граждане там же, где и работали – в швейной мастерской», - пояснили в милиции.

    В целях выяснения всех обстоятельств дела граждане Республики Бангладеш были доставлены в следственную службу и в отношение них была назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет причинения им телесных повреждений, а также взяты показания в качестве свидетелей по делу в присутствие переводчика.

    На сегодняшний день результаты экспертиз не готовы. Следственная служба Ленинского РОВД Бишкека проводит расследование.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Кыргызстан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей