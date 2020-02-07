Деревянный дом пытались похитить из музея-заповедника в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске вынесен приговор в отношении председателя молодежного общественного объединения и архитектора одного из ТОО. Они пытались похитить с территории этнографического музея-заповедника деревянный дом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Казахстанского областного суда.

Деревянный дом был подарен музею одним из благотворительных фондов. У подсудимых появился умысел похитить его. Судом установлено, что они отправили в музей рабочих, чтобы те вывезли дом с территории музея. Однако попытка не удалось. Рабочих задержала полиция и охрана музея.

«Свидетель заместитель начальника Управления культуры показал в суде, что председатель общественного объединения, представившись представителем благотворительного фонда, передал ему письмо (как установлено позднее -поддельное) о якобы возврате ранее переданного музею дома. При этом сам подсудимый не являлся сотрудником фонда, объяснить, каким образом у него оказалось поддельное письмо от имени фонда, не смог», - пояснили в пресс-службе областного суда.

Отметим, что в ходе следствия потерпевшей стороне была возмещена стоимость дома в размере 4 млн 30 тыс. тенге.

Приговором суда №2 подозреваемые были признаны виновными и им было назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы. При этом приговор суда был обжалован осужденными. Однако апелляционная инстанция изучила материалы дела, доводы жалоб и пришла к выводу о доказанности обвинения.