Деревянченко сделал громкое заявление о реванше с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Украинский боксер Сергей Деревянченко высказался о желании провести реванш с казахстанским чемпионом мира IBF Геннадием Головкиным, а так же отметил варианты развития своей карьеры в случае отказа казахстанца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я действительно желаю реванша с Головкиным, и я верю, что мир тоже хочет увидеть этот бой. Наша с ним встреча была самой конкурентной для Головкина за последние годы.

Если GGG откажется от реванша, я бы с удовольствием встретился с „Канело« после того, как он проведет свой бой с Ковалевым. Это бой, который мне нужен. Если же бой с Альваресом не состоится, я готов дать бой Чарло. Людям было бы интересно за этим посмотреть», — приводит портал слова Деревянченко.

Напомним, пятого октября состоялся бой Головкин — Деревянченко за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе. Победу единогласным решением судей одержал казахстанец.