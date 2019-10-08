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    Деревянченко после боя оценил уровень Головкина

    8 Октября 2019, 08:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Украинский боксер Сергей Деревянченко дал интервью после проигранного казахстанцу Геннадию Головкину боя за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, сообщает Sports.kz.

    - Было ли у тебя ощущение, что ты выиграл бой?

    - Вообще-то да, я думал и надеялся, что судьи отдадут победу мне.

    - Ты наносил Геннадию сильные удары. Думал ли ты о том, что можно попытаться завершить бой нокаутом или дойти до решения?

    - Я наносил ему удары, но Геннадий их держал. Все мои удары он выдержал. Потому что он чемпион, он опытный.Для Геннадия Головкина победа над Сергеем Деревянченко стала 40-й в профессиональной карьере. Также 37-летний казахстанский боксер смог вернуть себе утраченные ранее пояса IBF и IBO он был чемпионом организаций еще в прошлом году.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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