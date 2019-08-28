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    Деревянченко обратился к казахстанцам перед титульным боем с Головкиным

    28 Августа 2019, 07:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) в Instagram обратился к казахстанским болельщикам перед боем за вакантный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF с Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Хочу поблагодарить всех казахов, которые помнят мои бои за «Арланс» и пишут мне хорошие слова в социальных сетях. Я тоже вспоминаю это время, как по-настоящему хорошее время. Спасибо!» — написал Деревянченко на своей странице в Instagram.

    С 2012 по 2014 год Сергей Деревянченко выступал за казахстанский клуб «Астана Арланс» во Всемирной серии бокса (WSB), после чего начал профессиональную карьеру. Бой Деревянченко с Головкиным состоится 5 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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