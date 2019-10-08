Деревянченко назвал главное условие реванша с Геннадием Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) признает, что заполучить у казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) реванш будет не так-то просто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Мы будем ждать каких-то дальнейших результатов. Не знаю, захочет ли Геннадий устраивать реванш. Думаю, он хочет своего третьего боя с Альваресом. Он хочет драться за пояса. Если же в этом плане у него что-то пойдет не так, то, может быть, реванш и будет», — сказал Деревянченко.

Напомним, Головкин победил Деревянченко в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden единогласным решением судей — 115-112, 115-112, 114-113. Однако многих экспертов и фанатов такая спорная победа Головкина не впечатлила — они требуют реванша. Также в этом бою Геннадий вернул себе два пояса чемпиона мира — IBF и IBO.