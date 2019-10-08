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    Деревянченко дисквалифицировали после боя с Головкиным

    8 Октября 2019, 09:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) получил запрет на проведение боев после поединка за титулы чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе против Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО), сообщает Sports.kz.

    Согласно информации BoxRec.com, «Техник» отстранен от поединков на неопределенный срок. Отметим, что данная дисквалификация носит исключительно медицинский характер.

    Напомним, бой Головкин - Деревянченко прошел в Нью-Йорке утром 6 октября и завершился победой GGG единогласным решением судей. В первом раунде поединка Деревянченко побывал в нокдауне, а во втором получил сильное рассечение над правым глазом. После боя оба соперника были госпитализированы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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