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    Дерево упало на летник в Алматы

    27 Мая 2023, 01:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы вечером 25 мая на территорию летника одного из кафе, расположенного по проспекту Абая, упало дерево, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города сообщили, что специалисты Службы спасения и Медеуского акимата выехали на место и после обследования решили провести необходимые работы в светлое время суток. Пострадавших нет.

    «Работы начаты сегодня утром специалистами экстренного экипажа, они проводили обрезку. Работу осуществили 4 спасателя личного состава и одна единица техники», - отметили в пресс-службе акимата.

    Кроме того, сотрудниками управления экологии и окружающей среды Алматы осуществлен выезд для обследования упавшего ствола дерева. В ходе предварительного визуального осмотра установлено, что указанное дерево находилось в удовлетворительном состоянии.

    «Для определения причины падения будет проведена экспертиза с привлечением научных сотрудников. Результаты заключения будут представлены позже», - заявили в акимате.

    Видео падения дерева на летник ранее появилось в Сети.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

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