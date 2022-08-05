Деревья вырубили из-за пристройки к школе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Алматы возмутился вырубкой хвойных деревьев на месте строительства школы в микрорайоне Самал-3, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Активист опубликовал видео и фото строительства школы в Facebook .

«Весь лес снесли, строят школу. Неужели нельзя было оставить хоть одно дерево. Госорганы отпишут, мол, частная территория, их право. Надеюсь, школьники из этой школы подадут в суд на застройщика. Там такие сосны были. Возле Самал-3, дом 25», - написал автор публикации.

В управлении экологии и окружающей среды Алматы проинформировали, что по вышеуказанному адресу выдано разрешение согласно утвержденной проектно-сметной документации проекта пристройки к существующему зданию школы.

«Дополнительно сообщаем, что проектом также предусмотрено озеленение прилегающей территории школы. В рамках разрешения будет высажена компенсационная посадка на землях общего пользования», - говорится в комментарии управления.

Согласно проекту, под пятно строительства подпадают 19 деревьев, из которых 6 штук - хвойные. Компенсационная посадка будет произведена на прилегающей территории и на землях общего пользования из 60 штук хвойных и 130 штук лиственных пород деревьев.



Фото: facebook.com/Дежурный по городу

