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    • Деревья вырубили из-за пристройки к школе в Алматы

    5 Августа 2022 10:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Алматы возмутился вырубкой хвойных деревьев на месте строительства школы в микрорайоне Самал-3, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Активист опубликовал видео и фото строительства школы в Facebook .

    «Весь лес снесли, строят школу. Неужели нельзя было оставить хоть одно дерево. Госорганы отпишут, мол, частная территория, их право. Надеюсь, школьники из этой школы подадут в суд на застройщика. Там такие сосны были. Возле Самал-3, дом 25», - написал автор публикации.

    В управлении экологии и окружающей среды Алматы проинформировали, что по вышеуказанному адресу выдано разрешение согласно утвержденной проектно-сметной документации проекта пристройки к существующему зданию школы.

    «Дополнительно сообщаем, что проектом также предусмотрено озеленение прилегающей территории школы. В рамках разрешения будет высажена компенсационная посадка на землях общего пользования», - говорится в комментарии управления.

    Согласно проекту, под пятно строительства подпадают 19 деревьев, из которых 6 штук - хвойные. Компенсационная посадка будет произведена на прилегающей территории и на землях общего пользования из 60 штук хвойных и 130 штук лиственных пород деревьев.


    Фото: facebook.com/Дежурный по городу

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Экология #Строительство
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