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    Деревья обвинили в некачественном асфальте в Петропавловске

    21 Июля 2023, 11:23

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске по улице Букетова потрескался новый асфальт. По словам подрядчика, виновато дерево, которое внезапно решило вырасти под ним, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким города Серик Мухамедиев проехал по улице после жалоб горожан. Объяснения подрядчиков удивили городского главу.

    «Не прошло и месяца, как привели в порядок дорожное полотно на улице Букетова. Не успели горожане обрадоваться недавно уложенному асфальту, как на нем уже появились трещины. Представители подрядной организации появление дефектов объясняют прорастанием растительности на этом месте. Оправдание интересное, стоит разобраться. В любом случае подрядчик обязан устранить проблему в рамках гарантийного срока», - написал в соцсети градоначальник.

    Подрядчикам С.Мухамедиев поручил разобраться в причинах растрескивания асфальта и проверить все отремонтированное полотно на предмет дефектов.

    В Петропавловске в этом году отремонтируют 30 улиц.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Акимат Дороги
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