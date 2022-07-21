Деревья не пострадали от пожара на территории дендропарка в Шымкенте – акимат

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкентском государственном дендрологическом парке имени А. Аскарова ведется усиленная профилактическая работа по недопущению и предупреждению пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На 8 га пожароопасных территорий уже проведена очистка. Организовано круглосуточное дежурство, зона зеленых насаждений находится на особом контроле. В целях предосторожности подготовлены два водовоза.

«Привлечено около 150 человек, 85 единиц техники к уборке сухостоя. 5 специальных групп на 12 автомобилях обеспечивают безопасность на территории дендропарка», - говорится в сообщении городского акимата.

Специалисты управления развития комфортной среды также отметили, что деревья не пострадали от пожара на территории дендропарка.

Количество зеленых насаждений на территории парка превышает 100 тыс. штук. На территории дендропарка также насчитывается 10 видов деревьев, занесенных в Красную книгу Казахстана: абрикос, Илийский барбарис, кавказский горняк, зеравшанский можжевельник, яблоня недзвеция, яблони сиверс, дикий виноград. Есть также 96 видов редких деревьев.

Ранее сообщалось, что в диспетчерский пункт «101» департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента 19 июля 2022 года в 18:55 поступило сообщение о пожаре на территории дендропарка, расположенного в Аль-Фарабийском районе. Поскольку территория дендропарка не была очищена от сухой травы, ответственные лица понесут наказание в соответствии с пунктом 2 статьи 410 КоАП РК.