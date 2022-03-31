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    Депутаты выразили обеспокоенность из-за ухудшения экологии в 45 городах Казахстана

    31 Марта 2022, 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Абдалы Нуралиев выразил обеспокоенность в связи с ухудшением экологии в городах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат отметил, что ухудшение экологии в городах негативно влияет на качество и условия жизни людей. Экологи отмечают, что высокий уровень загрязнения атмосферы в городах увеличивает динамику смертности в среднем на 2% в год. А за три года количество больных со злокачественными новообразованиями выросло на 14%. Особенно ситуация ухудшается в 45 промышленных городах. В связи с этим, в своём депутатском запросе сенатор предложил активнее работать над улучшением ситуации.

    «Казахстан, ратифицировав Парижское соглашение, к 2030 году обязуется сократить выбросы парниковых газов на 15%. Считаем, что в связи с невыполнением целевых индикаторов в отчетном периоде должны быть проработаны и конкретизированы «Дорожные карты» по вопросам экологии и результативно реализованы все мероприятия. Также Казахстан работает над доктриной достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Этот документ должен лежать в основе бережного отношения к природе и климату в нашей стране», - сказал Абдалы Нуралиев, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология Сенат Промышленность
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