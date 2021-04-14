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    Депутаты выразили недовольство результатами противопаводковых мероприятий в Казахстане

    14 Апреля 2021, 11:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Депутаты фракции Народная партия Казахстана выразили недовольство результатами реализуемых в Казахстане противопаводковых мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Народная партия Казахстана» неоднократно поднимала вопросы проведения в Республике противопаводковых мероприятий. Ежегодно паводки угрожают жизни и имуществу казахстанских граждан. С каждым годом все больше средств выделяется на борьбу со стихией. Если на Дорожную карту «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы» было выделено 42 млрд тенге, то аналогичная Дорожная карта на 2020–2023 годы обошлась бюджету уже в 160 млрд тенге. Возникает вопрос – где результат?», - сказал мажилисмен Жамбыл Ахметбеков, озвучивая депутатский запрос на имя заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты.

    Было отмечено, что регулярно МЧС сначала рапортует о том, что ситуация стабильна и к приходу паводка мы готовы, а весной сотни населенных пунктов страны оказываются под угрозой подтопления.

    «Вода заливает жилые дома, дворы и улицы, переливается через автомобильные дороги и разрушает инфраструктуру, жителей спешно эвакуируют из опасных районов… И так каждый год, вне зависимости от мер, принимаемых МЧС», - подчеркнул Жамбыл Ахметбеков.

    Согласно озвученным данным, только за последние пять лет в Казахстане были подтоплены 272 населенных пункта, или более 6,5 тысячи домов. Ежегодно паводкам подвергаются Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

    «На этот раз пострадала и сама столица, и ее пригород, в городе Нур-Султане паводковые воды затопили паркинг ЖК «Ишим». В спешном порядке МЧС пришлось спасать от наводнения поселок Коянды. Представители нашей партии лично выезжали в поселок Караоткель (Ильинка) и своими глазами видели, что там натворил паводок. Несчастные местные жители не знают, что делать, и боятся потерять последнее», - добавил депутат.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Паводок МЧС
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