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Депутаты вновь обратились к Премьеру с просьбой вернуть дифтариф на электроэнергию

18 Декабря 2019 12:44
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Депутаты вновь обратились к Премьеру с просьбой вернуть дифтариф на электроэнергию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Роман Ким обратился с депутатским запросом на имя Премьер-Министра РК Аскара Мамина касательно возвращения дифференцированного тарифа на электроэнергию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ситуация по снижению тарифов и сохранению дифференцированных тарифов на электроэнергию в последние годы напоминают игру в пинг-понг между депутатами Мажилиса Парламента и министерствами энергетики и национальной экономики. Чем длиннее длится тур, тем больше страдают потребители, и в первую очередь сельхозтоваропроизводители, переработчики сельскохозяйственного сырья, а также сельские жители. Необходимость наведения порядка в вопросах тарифообразования было неоднократно отмечено и руководством страны. Вместе с тем, воз и ныне там», - сказал Роман Ким на пленарном заседании Мажилиса.

Для исправления ситуации депутаты предложили следующее:

- принять более действенные меры по ликвидации излишних посредников между объектами генерации и потребителями электроэнергии.

- рассмотреть вопрос возврата дифференцированных тарифов на электроэнергию с разработкой и внедрением гибкой схемы тарифообразования, предоставив право выбора потребителю заключать договора либо по дифференцированному по зонам суток, либо по одноставочному тарифу как в большинстве развитых стран мира.

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Ключевые слова: Энергетика, Мажилис,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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