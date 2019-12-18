-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:10
-
вчера 21:20
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 09:50
-
-
Депутаты вновь обратились к Премьеру с просьбой вернуть дифтариф на электроэнергию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Роман Ким обратился с депутатским запросом на имя Премьер-Министра РК Аскара Мамина касательно возвращения дифференцированного тарифа на электроэнергию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ситуация по снижению тарифов и сохранению дифференцированных тарифов на электроэнергию в последние годы напоминают игру в пинг-понг между депутатами Мажилиса Парламента и министерствами энергетики и национальной экономики. Чем длиннее длится тур, тем больше страдают потребители, и в первую очередь сельхозтоваропроизводители, переработчики сельскохозяйственного сырья, а также сельские жители. Необходимость наведения порядка в вопросах тарифообразования было неоднократно отмечено и руководством страны. Вместе с тем, воз и ныне там», - сказал Роман Ким на пленарном заседании Мажилиса.
Для исправления ситуации депутаты предложили следующее:
- принять более действенные меры по ликвидации излишних посредников между объектами генерации и потребителями электроэнергии.
- рассмотреть вопрос возврата дифференцированных тарифов на электроэнергию с разработкой и внедрением гибкой схемы тарифообразования, предоставив право выбора потребителю заключать договора либо по дифференцированному по зонам суток, либо по одноставочному тарифу как в большинстве развитых стран мира.
- Новый центр по подготовке специалистов в сфере космической деятельности создадут в Казахстане
- Создание ракетного комплекса «Байтерек» - как распределили обязанности Казахстан и Россия
- Сколько ракет планируют запускать с комплекса «Байтерек»
- Нурлан Нигматулин принимает участие в мероприятиях ТюркПА в Баку
- Нурлан Нигматулин вручил госнаграды мажилисменам ко Дню независимости
- Мажилис одобрил законопроект по вопросам регулирования миграции
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана