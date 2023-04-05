Депутаты требуют наказать чиновников, допустивших строительство домов на паводкоопасных землях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Должностные лица, допустившие строительство домов на паводкоопасных землях, должны быть наказаны. Об этом заявил депутат мажилиса Галымжан Елеуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодные наводнения не только угрожают жизни и имуществу наших граждан, но и негативно влияют на морально-психологический уровень наших соотечественников. Правительство выделяет сотни миллиардов тенге на борьбу с наводнениями. Однако можно сказать, что результата нет. К примеру, в этом году в Кобдинском районе Актюбинской области от паводков пострадало 79 домов, кафе, школа и спортивный комплекс, а в Уиле - 25 домов. В городе Аксай и прилегающих селах Западно-Казахстанской области затоплено около 180 домов. Кроме того, в селе Миялы Кызылкогинского района Атырауской области из-за проливных дождей и талых вод произошло 2 паводка, которые повредили шоссе и угрожали прилегающим деревням. Это не только слезы на глазах у 259 семей, но и проблемы всего населения», - сказал Галымжан Елеуов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что партия «AMANAT» оказывает помощь пострадавшим жителям строительными материалами.

«Когда уходит вода, все равно в домах сохраняется сырость, граждане страдают от сырости в домах. В этой связи возникает вопрос, почему мы каждый год оставляем своих граждан в таком положении? Фракция «AMANAT» считает, что Правительству необходимо срочно принять следующие противопаводковые мероприятия: во-первых, Правительство совместно с местными исполнительными органами должно оперативно оказать материальную помощь всем семьям, пострадавшим от паводка в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях. Во-вторых, главная задача - срочно построить дома для граждан, потерявших жилье в результате наводнения. В-третьих, должна быть составлена карта паводкоопасных мест», - добавил Галымжан Елеуов.

Как отметил депутат Мажилиса, в-четвертых, во всех паводкоопасных местах особенно важно строительство паводковых дамб, контррегуляторов, водопропускных переходов. Необходимо не бороться с последствиями наводнения, а предотвращать их.

«В-пятых, если учесть нехватку водных ресурсов в Казахстане в летний период, то строительство новых плотин не только защитит населенные пункты, но и поможет сельскому хозяйству. В-шестых, во многих местах, пострадавших от наводнения, местные исполнительные органы разрешили строительство домов. В результате, как физическим лицам, так и государству нанесен огромный ущерб. Должностные лица, допустившие такие правонарушения, должны быть наказаны», - подчеркнул Галымжан Елеуов.



