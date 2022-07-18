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    Депутаты Сената встретились с коллективом «Алматыкітап баспасы»

    18 Июля 2022, 13:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Нурторе Жусип и Динар Нокетаева посетили крупнейшее издательство Казахстана - «Алматыкітап». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы, связанные с подготовкой и изданием школьных учебников.

    Сенаторов проинформировали, что каждый электронный учебник представляет собой единый мультимедийный продукт, составленный в соответствии с учебной программой и дополненный различными интерактивными заданиями, аудиовизуальными материалами, анимацией, мультфильмами и сказками. В ходе презентации депутаты высказали свое мнение относительно дальнейшего совершенствования новой платформы и расширения сферы ее применения.

    В завершение встречи парламентарии выслушали мнения и предложения сотрудников издательства. Им были представлены новые издания, в частности, книга «Чистый родник степи», посвященная известному казахскому просветителю Ыбыраю Алтынсарину. Сенаторы также посетили библиотеку издательства. Здесь собраны редчайшие книжные серии, выпущенные как в «Алматыкітап», так и в зарубежных издательствах.

    Депутаты выразили благодарность коллективу издательства «Алматыкiтап» за их огромный вклад в духовное развитие нашей страны и пожелали дальнейших успехов в деятельности на благо страны.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Алматы Сенат
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