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    Депутаты Сената приняли участие в конференции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

    10 Июня 2020, 07:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Аскар Шакиров и Тулеубек Мукашев приняли участие в организованной Парламентской Ассамблеей ОБСЕ видеоконференции, в ходе которой состоялся обмен мнениями между парламентариями стран Центральной Азии по вопросам противодействия пандемии коронавируса, экономического развития, законодательных реформ и межпарламентского диалога, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

    В своем выступлении вице-спикер Сената А. Шакиров рассказал о всесторонних мерах по борьбе с COVID-19 и его последствиями в Казахстане. Участники встречи также были проинформированы о демократических преобразованиях, проводимых в рамках провозглашенной Президентом РК концепции «Слышащего государства», в частности в сфере организации мирных собраний и митингов, а также укрепления партийной системы и парламентской оппозиции.

    Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели положительно оценил предпринимаемые в Казахстане антикризисные меры, а также выразил благодарность за предоставление гуманитарной помощи Ломбардии - региону Италии, наиболее пострадавшему от вспышки коронавируса.

    Ассамблеей до конца текущего года планируется проведение ряда аналогичных вебинаров по актуальным вопросам современных вызовов, которые стоят перед международным сообществом.

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    ОБСЕ Центральная Азия Сенат
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