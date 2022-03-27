Депутаты Сената Парламента провели встречу с жителями Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сенаторы Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова встретились с жителями Аль-Фарабийского района города Шымкента. Активисты подняли проблемные вопросы, касающиеся строительства поликлиники, освещения улиц, обеспечения района питьевой водой, природным газом, строительства спортивных площадок, обеспечения системой общественного транспорта и другой инфраструктуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Интересовали людей и результаты выполнения ранее поднятых ими вопросов. По словам представителей акимата из более чем 30 обращений жителей города 13 уже нашли свое решение, остальная часть находится в процессе исполнения.

Главной задачей развития третьего мегаполиса остается повышение качества жизни вновь присоединенных и густонаселенных населенных пунктов к городу. В целях оперативного реагирования местные власти активно работают над тем, чтобы представители каждого района могли работать в общественном наблюдательном совете. Активные его члены могут еженедельно встречаться с руководством акиматов и контролировать ход исполнения проблемных вопросов.

Активисты района, пришедшие на встречу с сенаторами, поднимали также вопросы по национальному воспитанию, идеологии, вопросам занятости молодежи.

«Хочу отметить новый формат прямого общения акимата Шымкента с населением. О необходимости дальнейшего прочного укоренения открытого сотрудничества гражданского общества и государственных органов говорил Глава государства в недавнем Послании. Хотелось бы, чтобы такой формат общения переняли не только государственные органы, но и, к примеру, наши монополисты. Это даст хороший импульс для развития как самого мегаполиса, так и его жителей», - отметила сенатор Айгуль Капбарова.

На встрече сенаторы ответили на вопросы жителей, отметив, что поднятые проблемные вопросы предложения будут взяты на их личный контроль.



