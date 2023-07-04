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    Депутаты Сената Парламента побывали в селах Павлодарской области

    4 Июля 2023, 09:40

    ПАВДОДАР. КАЗИНФОРМ - Район Аккулы Павлодарской области с рабочей поездкой посетили депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Ернур Айткенов и Алтынбек Нухулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сенаторы ознакомились с ходом проводимых работ по среднему ремонту въездной дороги села Тлектес Ямышевского сельского округа. В 2023 году из местного бюджета на средний ремонт въездной дороги протяженностью 0,8 км выделено 33,6 млн тенге. Работы ведутся ТОО ExtraClass согласно графику.

    Они также ознакомились с работой ТОО «Логотек KZ» по строительству водопровода в селе Кызылкогам Ямышевского сельского округа. Работы на этом обьекте ведутся по графику с апреля и должны завершиться в августе. Стоимость проекта составляет 352,1 млн тенге.

    Депутаты также посетили ИП «Ертіс су». Этот предприниматель с прошлого года инвестировал в район более 500 млн тенге. Сейчас занимается растениеводством. В будущем планирует развитие животноводства. Руководитель ИП В.Г. Демченко попросил сенаторов оказать содействие в выплате субсидий на прокладку магистральных трубопроводов и приобретение поливных машин.

    Также депутаты Сената ознакомлены с ходом реализации проекта «Ауыл - ел бесігі» в селе Жамбыл, в ходе которой ведутся работы по капитальному ремонту школы, сельского дома культуры и средний ремонт пяти внутрипоселковых дорог. Капитальный ремонт Жамбылской школы, где подрядчиком является ТОО «ГрадСтройСервис», взят на контроль в связи с тем, что есть риски незавершения работ до начала учебного года.

    Всем подрядным организациям рекомендовано провести работы своевременно и качественно.

    Проблемным проектом района стала реконструкция капитального водопровода села Аккулы. Этот проект реализовывается с 2021 года. Договор был подписан и по графику должны были начать реконструкцию в том же 2021 году. Фактически работы начаты в 2022 году со срывом графика работ и не завершены.

    На сегодня проложено более 3,7 км водопроводной сети. Работы по наружной сети водоснабжения внутри села завершены. Протянута линия электропередач на 1-ю насосную станцию (2,6 км). Завезена станция очистки воды. Незавершенные работы: водозабор, насосная станция, подключение к основной магистрали.

    Подрядчиком ТОО «Монолит» планируются возобновление работ в июле. Акимату района рекомендовано усилить работу и держать на контроле этот проект.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Сенат Регионы Казахстана
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