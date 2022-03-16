Депутаты Сената готовы к этой интенсивной и важной работе - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сегодняшнем Послании Президента страны даны ответы на острые вызовы, с которыми столкнулся Казахстан на новом этапе своего развития. В первую очередь, речь идет о трагических январских событиях и наблюдаемой в мире беспрецедентной геополитической напряженности, поделился спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал четкую правовую оценку январским массовым беспорядкам, подчеркнув, что все виновные в трагедии понесут наказание.

Глава государства подтвердил приверженность курсу демократизации и представил пакет глубинных и системных реформ в общественно-политической сфере. Выдвинутые инициативы кардинально трансформируют действующую политическую систему страны в сторону ее большей открытости, подотчетности и эффективности.

В центре реформ – окончательный переход от суперпрезиденской республики к президентской с влиятельным Парламентом. Предложено законодательно запретить для ближайших родственников Главы государства занимать политические должности, а также руководить компаниями квазигоссектора. Кроме того, Президент страны будет равноудален от всех политических партий.

Таким образом, Глава государства дал обществу важный сигнал – высшее руководство страны готово начинать реформы с себя. Это отвечает запросам казахстанцев и должно послужить уроком для всего госаппарата.

Кардинальной перестройке подвергнется избирательная система, принципы формирования и работы Парламента и маслихатов. 30% депутатского корпуса Мажилиса будут избираться по одномандатным округам. Полностью по мажоритарному принципу будут избираться депутаты районных и городских маслихатов. Безусловно, это, наряду со значительным упрощением процедуры регистрации партий, будет способствовать приходу в политику новых лиц, пользующихся авторитетом и доверием населения. Это также повысит персональную ответственность депутатов перед избирателями.

Теперь об изменениях в принципах формирования и деятельности Сената. Как отметил Глава государства, наличие Сената в качестве верхней Палаты Парламента закономерно и оправданно. В мире довольно много государств с унитарным устройством и меньшей численностью населения, чем в Казахстане, и, тем не менее, имеющих две палаты парламента.

В рамках реформы в предстоящий период Сенат должен стать Палатой, реально представляющей интересы регионов страны, и это требует изменения его полномочий. Также в Сенате помимо регионов будет обеспечено представительство различных интересов общества за счет депутатов от Ассамблеи народа Казахстана. При этом новые сенаторы будут не избираться АНК, а назначаться Президентом страны по представлению Ассамблеи.

В предстоящий период нам предстоит реализовать комплексную Конституционную реформу. Ее главная цель – большее вовлечение граждан в процессы принятия решений на всех уровнях и повышение благосостояния казахстанцев. Для этого будет необходимо внести более 30 изменений в Конституцию, а также до конца года нужно принять более 20 законов. Депутаты Сената готовы к этой интенсивной и важной работе. Все законы будут приниматься после предварительных обсуждений с экспертами и общественниками, с учетом мнения наших граждан.

Уверен, что предложенные Президентом политические реформы открывают новую страницу в истории нашей страны и становятся точкой отсчета «Нового Казахстана» – открытого, демократического и правового государства», - сообщил спикер Сената.