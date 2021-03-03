Депутаты призывают навести порядок в сфере здравоохранения Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Система здравоохранения не справляется со своими прямыми задачами. Об этом заявила депутат Мажилиса Ирина Смирнова, озвучивая депутатский запрос от фракции «Народная партия Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время получение лечения только за деньги, платно, неуклонно растет. Уже есть случаи отказа от медицинской помощи из-за отсутствия выплат в фонд медицинского страхования или даже из-за неточностей и некорректности в ведении цифровых медицинских документов пациентов. Недавно отказали в проведении срочной операции женщине с замершей беременностью. На вопрос, что же ей делать теперь, она получила предельно ясный и циничный ответ: «Умирать». И только пост в сетях позволил привлечь внимание к данному случаю. Операция была проведена», - отметила Ирина Смирнова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

Как отметила мажилисмен, не устает удивлять информация о приписках, якобы оказанных услугах, отраженная через программу «Даму мед».

«Вот где внимание к здоровью граждан не знает границ! То мужчина узнает, что у него наблюдают успешное протекание беременности, то кто-то вдруг прочтет, что лишился аппендицита, а кто-то и скрининг прошел. То есть фонд медицинского страхования становится кормушкой для некоторых клиник. Такие действия должны закончиться проверками и возвратом средств за не оказанные услуги!», - подчеркнула Ирина Смирнова.

Было отмечено, что заметно выросло количество обращений граждан к общественности о сборе средств для получения лечения за рубежом.

«В основном речь идет о детях. Детях, которым отказали в лечении, или оно проходит неэффективно. Вопрос может стоять и в отсутствии специалистов, лекарств, оборудования. Почему такие больные не могут получить лечение за рубежом за счет государства? Получение же квот на лечение за границей почти невозможно. Почему низкий уровень медицинских услуг в наших клиниках толкает граждан, продав всё, взяв непомерные кредиты и обратившись к соотечественникам, искать спасение в других странах, и, что примечательно, не только признанных в мире европейских, корейских, российских клиниках, а теперь уже в турецких, индийских, но и в Узбекистане, Кыргызстане? Не является ли такое положение дел признаком истинного состояния медицины?», - задала вопрос Ирина Смирнова.

Также серьезной, по словам депутата, остается проблема с обеспечением действенными препаратами.

Большой трагедией стало приобретение СК Фармацией по заказу Минздрава лекарств- дженериков, не соответствующих потребностям пациентов с донорскими органами. Ситуация в медицине страны вызывает множество нареканий и вполне обоснованное недовольство.

«Система здравоохранения не справляется со своими прямыми задачами как на уровне городов, районов, областей, так и на республиканском уровне, в зоне прямой ответственности Министерства здравоохранения. Народная партия Казахстана предлагает рассмотреть системные вызовы Министерству здравоохранения, Агентству по борьбе с коррупцией, контрольным органам за экономическими преступлениями, Счетному комитету», - заключила Ирина Смирнова.