Депутаты предложили способ увеличить шансы на участие нуждающихся в программе «Бақытты отбасы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Включить в основной доход пособия семей, воспитывающих детей-инвалидов, для участия в жилищной программе «Бақытты отбасы» просят депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила мажилисмен Айгуль Нуркина, озвучивая запрос от группы депутатов в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра, в целях исполнения поручения Главы государства в апреле 2019 года Государственная программа жилищного строительства «Нұрлы жер» была дополнена программой «Бақытты отбасы». Согласно условиям программы у многодетных, неполных и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, доход на каждого члена семьи за последние 6 месяцев не должен превышать 3,1 прожиточного минимума (ПМ), (в 2021 году ПМ составляет 34 302 тенге), соответственно эта сумма равна 106 336 тенге.

Также определяющим фактором является подтверждение доходов согласно пенсионным отчислениям от трудовой или предпринимательской деятельности.

По информации АО «Отбасы банк», на 2 сентября 2021 года с начала реализации программы «Бақытты отбасы» подали заявки для участия 14 897 человек, из них получили займы 13 581 человек, соответственно 1 316 человек получили отказы.

Наиболее частыми причинами отказов, является недостаточность доходов для погашения займа, отсутствие пенсионных отчислений.

В большей степени имеются трудности в подтверждении платежеспособности у категории «Семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов».

«К примеру, мать воспитывает одна ребенка-инвалида. Она не имеет официальной работы, и у нее отсутствуют пенсионные отчисления, соответственно она уже не сможет участвовать в данной программе, и даже привлечь созаемщиков в соответствии с правилами программы, так как считается неплатежеспособной. Какой же может быть доход у данной семьи: пособие воспитывающему ребенка-инвалида – 1,4 прожиточного минимума (48 023 тенге), а также, возможно, есть доход, если работа неофициальная. При этом существуют факты, когда такая семья живет в арендованной квартире, и фактически вынуждена тратить пособие на аренду, но при этом также оставаться без собственного жилья», - сказала Айгуль Нуркина.

Депутат пояснила, что данная семья могла бы приобрести собственное жилье, ведь согласно примеру расчета оплаты льготного кредитования (опубликован на официальном сайте АО «Отбасы банк»), если цена квартиры 10 млн. тенге, срок займа составляет 8 лет, то ежемесячный платеж составит – 52 700 тенге.

«В связи с этим, считаем возможным рассмотреть включение в основной доход пособия у данной категории лиц, что в дальнейшем поможет привлечь созаемщика», - добавила Айгуль Нуркина.