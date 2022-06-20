Депутаты предлагают изменить методику расчета инфляции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единственный стабильно растущий показатель экономики в Казахстане - это инфляция. В любой момент экономическая инфляция может трансформироваться в политическую инфляцию. Так считает депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция - сейчас самый острый социальный вопрос. В мае 2022 года годовая инфляция составила 14%, а продовольственные товары подорожали на 19%. На недавно прошедшем слушании отчета Правительства в Мажилисе Национальный банк, который отвечает за инфляцию, так и не смог внятно объяснить, почему растут цены. Ссылаются на «глобальное повышение цен», «сильный фискальный импульс» и так далее. «Перевели стрелки» на Правительство и пообещали, что инфляция снизится к 2024 году в результате «контрциклического бюджетного правила». Если перевести на человеческий язык, это означает, что проблема должна решиться сама по себе. В общем, как говорится, «умом Нацбанк наш не понять…». Подняли базовую ставку до 14% и думают, что помогают сдерживать цены», - сказал в ходе совместного заседания палат Парламента Аманжан Жамалов.

Мажилисмен остановился на курсовой политике Национального банка.

«Мы помним, как в феврале после того, как ослаб рубль, вместе с ним ослаб и тенге, из-за политики Нацбанка держать паритет с рублем. В результате цена доллара выросла до 520 тенге за доллар. И соответственно, весь долларовый импорт подорожал на 20%. И мы получили долларовую инфляцию. Теперь же, когда доллар подешевел по отношению к рублю и курс тенге снизился до 440 тенге за доллар, цены назад не снижаются, потому что после 520 тенге никто в этот курс не верит. Сегодня, вследствие политики паритета, уже курс рубля вырос до 8 тенге за рубль. За последние 3 месяца по отношению к тенге рубль подорожал на 50%. Теперь мы получили рублевую инфляцию. Из-за этих скачков курса, экономика и население получили двойной удар – сначала удорожание долларового импорта на 20% и сейчас удорожание российского импорта на 50%. О каком сдерживании инфляции при такой политике Нацбанка может идти речь? А что в это время делает Правительство?» - задался вопросом А. Жамалов.

Как добавил депутат, Министерство национальной экономики разработало комплекс мер по снижению инфляции из 67 мероприятий. Он подчеркнул, что многое уже исполнено, но в результате инфляция только выросла.

«Министерство сельского хозяйства отчитывается о запасах продовольствия и росте посевных площадей. А импорт продуктов питания в 2021 году вырос до 3,4 млрд долларов. Это почти на 1 млрд долларов больше, чем в 2018 году. То есть опять же продовольственный импорт инфляции вырос. Министерство торговли и интеграции докладывает о контрольных мерах и регулировании цен. Но текущая система сдерживания цен уже не срабатывает», - считает он.

По информации депутата, сотрудники акиматов проинспектировали 35 300 магазинов, или 80% от всех магазинов в стране.

«Похоже на сплошную проверку бизнеса. Об этом кошмаре для бизнеса и о том, что это огромное поле для коррупции не раз говорили депутаты. Считаю, что административными методами рост цен сдержать невозможно. Нужен комплексный подход», - заявил мажилисмен.

А. Жамалов предлагает изменить методику расчета инфляции. Сегодня инфляция считается по 510 товарам и услугам. В этой корзине товаров и услуг продукты питания составляют всего 40%. В то время как в структуре расходов населения доля продовольственных товаров превышает 57%. По его словам, если считать инфляцию по этой структуре, то она будет гораздо выше.

«Поэтому граждане и не верят официальным цифрам. По опросам Нацбанка, половина населения считает, что цены выросли больше, чем на 20%», - сказал депутат.

Также, как заявил мажилисмен, следует критически переосмыслить программы поддержки производства товаров широкого потребления.

«Уже три года реализуется программа «Экономика простых вещей». Выделен 1 трлн тенге. Профинансировано более 3 тыс. проектов. Но результатов нет. За три года программа корректировалась 11 раз. По данным Счетного комитета, 25% кредитов или 207 млрд тенге потрачено на развитие сферы услуг, не связанных с производством товаров широкого потребления. Это отели, зоны отдыха, стоматологии и так далее. Министерство национальной экономики не проводит должный мониторинг и контроль. То же самое касается Министерства сельского хозяйства», - сказал А. Жамалов.

Депутат считает, что нужны адресные меры поддержки социально уязвимых слоев населения.

«Для сдерживания роста цен Правительством используется так называемая «оборотная схема», проще говоря, льготное кредитование торговых сетей. На нее потратили 81 млрд тенге. На формирование стабилизационных фондов потрачено еще 16,8 млрд тенге. В сумме почти 100 млрд. тенге. А эффекта нет - цены выросли. Лучше эти деньги раздать напрямую населению, а не торговым сетям. У нас почти 1 млн человек бедного населения. Они больше всех страдают от роста цен», - заявил А. Жамалов.

«Хочу отметить, что инфляция фактически превратилась в национальный комплекс неполноценности. В любой момент экономическая инфляция может трансформироваться в политическую инфляцию. А к чему может привести бесконтрольный рост цен и потеря доверия населения мы уже видели в январе этого года», - заключил депутат.