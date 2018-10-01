Депутаты подсчитали, насколько вырастут зарплаты помощников воспитателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новые поручения Президента, озвученные в Послании народу Казахстана, позволят увеличить зарплаты помощников воспитателей до 35%. Такими подсчетами поделилась депутат Мажилиса Парламента РК Наталья Жумадильдаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она отметила, что на сегодня 93% детей охвачены дошкольным образованием благодаря усилиям государственного и частного секторов. Теперь в этой сфере назрела другая проблема.

«Глава государства отметил, что впервые обращён взор на работников дошкольной сферы (...) Теперь вопрос стоит по-другому - дать качественное дошкольное образование. Для этого нужны качественные кадры. Педагогов не хватает. Чтобы их привлечь, нужна заработная плата. Помимо решения Президента по повышению минимальной зарплаты, также повысится зарплата помощников воспитателей. На сегодня она составляет 29 тысяч тенге. По предварительным расчетам, их зарплата может возрасти до 35%. Это существенный вклад для почти 98 тысяч человек, которые работают в этой сфере», - сообщила депутат на расширенном заседании совета Ассамблеи народа Казахстана.



Напомним, в своем ежегодном Послании Нурсултан Назарбаев поручил кардинально повысить качество дошкольного образования. Так как основы мышления, умственные и творческие способности, новые навыки формируются в самом раннем детстве.



«В этой сфере необходимо пересмотреть квалификационные требования, методы обучения, систему оплаты труда воспитателей и других работников детских садов. Министерству образования и науки совместно с акиматами в текущем году нужно разработать соответствующую «дорожную карту», - говорится в Послании.



Также Глава государства поручил увеличить размер минимальной заработной платы в 1,5 раза.