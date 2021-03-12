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    12:41, 12 Март 2021 | GMT +6

    Депутаты пересмотрят некоторые нормы законопроекта об адвокатуре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Некоторые нормы законопроекта по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи будут пересмотрены. Информацию об этом на своей странице в Facebook опубликовал председатель Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Канат Мусин.

    «Сегодня состоялось Бюро Мажилиса, на котором принято важное решение, о котором считаю необходимым сообщить. Прошло обсуждение вопроса по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи», возвращенному Сенатом с поправками. Мы полагаем, что ряд поправок затрагивает концептуальные нормы законопроекта и отличается от позиции Мажилиса.

    В этой связи принято решение о внесении на пленарное заседание палаты предложения о создании согласительной комиссии из числа депутатов Мажилиса и Сената для преодоления разногласий по отдельным нормам законопроекта, в том числе по вопросам добровольного членства в Республиканской коллегии юридических консультантов», - написал Канат Мусин в Facebook.



    Теги:
    Закон и право Парламент Права человека Главная Мажилис
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