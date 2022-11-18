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    Депутаты Парламента Мексики впервые посетили Мажилис

    18 Ноября 2022, 16:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилисмены во главе с председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности палаты Айгул Куспан приняли сегодня делегацию палаты депутатов Генерального конгресса Соединенных Штатов Мексики, впервые посетивших Мажилис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Собеседники обсудили перспективы двусторонних отношений и межпарламентского сотрудничества.

    Открывая встречу, Айгул Куспан выразила мексиканским коллегам благодарность за визит и проявленный интерес к нашей стране.

    «Вы посещаете Казахстан в знаменательный для обеих стран год – 30-летие с момента установления дипломатических отношений между государствами. За это время, несмотря на то, что мы находимся далеко друг от друга, достигнут определенный прогресс в двусторонних отношениях, налажен постоянный механизм взаимной поддержки в рамках международных структур», - заявила глава профильного комитета.

    Кроме того, Айгул Куспан поприветствовала инициативу палаты депутатов Соединенных Штатов Мексики о создании Группы дружбы с Казахстаном, которая насчитывает 15 человек. Руководитель Межпарламентской группы «Казахстан-Мексика» в Мажилисе, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Азат Перуашев внес свои предложения по сотрудничеству.

    «Развитие туризма может положительно повлиять на укрепление двусторонних отношений между нашими странами. Мексика в этом представляет большой интерес для казахстанцев, мы также можем предложить мексиканцам достопримечательности для посещения здесь», - отметил Азат Перуашев.

    Председатель Группы дружбы «Мексика-Казахстан» Хосе Мигель де ла Крус Лима со своей стороны поблагодарил мажилисменов за теплый прием и подчеркнул важность сотрудничества между странами.

    «Мы нацелены на установление дружеских отношений с Казахстаном. Для нас важен культурный обмен и налаживание сотрудничества в сфере экономики. Мы тоже развиваем современные технологии и заинтересованы в криптовалюте. Кроме того, есть возможности для ввода электронных виз для граждан наших стран», - сказал глава мексиканской делегации.

    В Казахстан приехали также федеральные депутаты Парламента Мексики Карла Эстрейа Диас Гарсиа, Олимпия Тамара Хирон Эрнандес. Казахстанскую сторону представили мажилисмены Сауытбек Абдрахманов, Алия Абсеметова и Ерлан Смайлов. Стороны пришли к выводу, что сегодня открывается новая страница в отношениях между Казахстаном и Мексикой, которая будет отмечена еще более значительными совместными достижениями.
    Мажилис
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