Депутаты озвучили предложения касательно реформирования жилищной политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предпринимаемые Правительством меры не оказывают должного влияния на разрешение жилищного вопроса. Об этом заявил мажилисмен Елнур Бейсенбаев, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не секрет, что социальное положение каждого гражданина в нашей стране напрямую связано в первую очередь с наличием жилья. За последние годы данная проблема набирает все большие масштабы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно требовал кардинально изменить ситуацию с доступностью жилья для социально уязвимых слоев населения. Однако представители категории социально уязвимых слоев населения, стоящие годами в очереди за жильем, выражают откровенное недовольство в связи с отсутствием возможности получения жилья. К сожалению, предпринимаемые Правительством меры не оказывают должного влияния на разрешение ситуации в данном вопросе», - сказал Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании палаты.

Во-первых, как отметил депутат, только с 2018 года список очередников увеличился почти на 130 тысяч человек и составил 591 тысячу очередников. В том числе, если в Шымкенте их число увеличилось на 14 тысяч и составило 48 442 человека, то в Алматинской области число очередников увеличилось на 17 тысяч и достигло 59 067 человек, а число очередников в Туркестанской области увеличилось на 19 тысяч и составило более 47,5 тысяч граждан. Цифры идут только на увеличение, как и количество семей, десятилетиями снимающих жилье в ожидании своей очереди.

Во-вторых, накопить на собственное жилье многим просто не по силам. Среди более 590 тысяч очередников почти 170 тысяч человек имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, то есть находятся на грани нищеты.

«Следует отметить, что большинство из этих категорий являются инвалидами I и II группы, либо воспитывают детей с ограниченными возможностями, дети-сироты. Многие из них встали в очередь еще в первые годы нового тысячелетия. И за 20 лет ожидания материальное положение данных семей не улучшилось, так как уровень пособий менялся с большим отставанием от темпов инфляции. И программы льготного ипотечного кредитования для них просто не доступны. Эти аргументы свидетельствуют о том, что все решения вопросов доступности жилья для социально уязвимых слоев населения неэффективны и ориентированы на граждан способных работать», - добавил Елнур Бейсенбаев.

Депутат продолжил, что Глава государства поручил до начала 2020 года расширить масштабы программы «Бақытты отбасы». Тогда как Правительство ограничилось лишь увеличением средств. В этой связи, категории сирот и инвалидов, входящие в социально уязвимые группы, вновь остались без должного внимания. Критическая ситуация по данному вопросу связана также с жилищными вопросами граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Кроме того, финансирование программы «Шанырак» по сей день не согласовано с оператором.

«Наверное, месяц для Правительства – это ничего, но для квартиросъемщика, гражданина без жилья – это значительная часть расходов семейного бюджета. Поднятые выше вопросы свидетельствуют о слабой и неэффективной работе в данном направлении. Стоит признать, что этот вопрос не в первый раз поднимается депутатами обоих палат. На основании вышеизложенного, просим в кратчайшие сроки предложить конкретные решения данного вопроса и учесть их в разрабатываемом правительством проекте закона по вопросам реформирования жилищной политики. В том числе, просим прислушаться к мнению общества и учесть реальные возможности на приобретение жилья для каждой категории граждан, состоящих в очереди», - резюмировал депутат.