Депутаты от партии «AMANAT» требуют привлечь к уголовной ответственности руководство АО «Арселор Миттал Темиртау»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Ерлан Саиров и Кудайберген Бексултанов выступили с совместным заявлением касательно аварии на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт партии.

По их мнению, произошедшее является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала.

«В своих запросах депутаты от партии «AMANAT» требовали привлечь к уголовной ответственности топ-менеджмент компании – иностранных подданных, которые принимают решения об экономии денег, из-за которых гибнут наши сограждане. Несмотря на неоднократные предупреждения, господин Миттал, глава транснациональной компании даже не пытается демонстрировать усилия по предотвращению аварий, травматизма и смертей наших сограждан. Мы обращаемся к Правительству: час расплаты наступил – нам не по пути с господином Митталом, пора с ним прощаться!», – говорится в заявлении.

Народные избранники обратились к Генеральному прокурору с требованием привлечь к ответственности руководство АО «Арселор Миттал Темиртау».

«Наши люди для Миттала просто расходный материал, ни тени сожаления с его стороны. Такой инвестор нам не нужен» – считает депутат Снежанна Имашева.

А мажилисмен, член фракции «AMANAT» Никита Шаталов заявил, что Лакшми Миттал не сделал выводы после всех трагедий, которые произошли за последние годы, а менеджменту компании не важно, что гибнут казахстанцы и что их здоровье находится под постоянной угрозой.

«Мы потеряли десятилетия развития технологий добычи и обогащения угля, выплавки стали, так еще на этих объектах мы теряем наших людей. Выход из ситуации очевиден – государство должно выгнать компанию Миттала из страны и разорвать все соглашения об использовании казахстанских недр и отечественной промышленности, в которую индус ни вложил ничего. Я не вижу причин, почему мы должны это терпеть. «Арселор» в самом прямом смысле обогащается на смертях наших соотечественников», – сказал депутат.

Напомним, ранее мажилисмен Ерлан Саиров заявлял, что Лакшми Миттал получил народное достояние за бесценок, а сама компания «Арселор Миттал Темиртау» задолжала более 700 млн тенге казахстанским поставщикам товаров и услуг.

Стоит отметить, что в рамках предвыборной программы партии «Вместе с народом!» в ближайшие пять лет аманатовцы намерены усилить ответственность работодателя и контроль государства и общества за нарушениями безопасности. Кроме того, будут повышены минимальные стандарты по охране труда, а жизнь и здоровье всех работников вредных и опасных производств должны быть застрахованы.