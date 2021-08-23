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    Депутаты Мажилиса: Строительство жилья должно решать социальные вопросы населения

    23 Августа 2021, 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Берик Оспанов и Фахриддин Каратаев в Шымкенте на строительной площадке многоэтажных жилых комплексов в микрорайоне Shymkent City обсудили со строителями проблемные вопросы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Сегодня на объекте ведутся строительно-монтажные работы в 6 десятиэтажных жилых домах. Общая площадь реализуемого жилья составляет 29 622 кв. м, или свыше 400 квартир. В настоящее время доля финансирования объектов составила 75% - а это порядка 4,2 млрд. тенге. Продажу квартир планируется реализовать в рамках программ «Шаңырақ 5-10-20», 5-20-25 и «7-20-25».

    Ознакомившись с ходом строительных работ, депутат Мажилиса Берик Оспанов отметил, что при распределении жилья не стоит забывать и о социальном аспекте, так как строительство ведется в том числе и на средства из государственного бюджета.

    Мажилисмен акцентировал внимание на важности строительства социального жилья для решения вопросов для малоимущих семей и социально-уязвимых слоев населения.

    В свою очередь депутат Фахриддин Каратаев выразил обеспокоенность по поводу удорожания строительных материалов, в том числе и отечественного производства, что привело к значительному росту цен на жилье.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мажилис Строительство Шымкент
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