Депутаты Мажилиса РК займутся вопросом финансирования школьного питания в регионах

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области мажилисмен, член фракции партии AMANAT Мурат Абенов посетил Шиелийский район. В беседах с жителями села Шиели депутат проинформировал о принятых новых законодательных нормах, направленных на улучшение жизни граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Сельчане говорили о несправедливом распределении материальной помощи, выделяемой на обеспечение детей школьной формой и учебными принадлежностями, о низкой заработной плате соцработников и психологов в сфере медицины и других волнующих проблемах.

Мурат Абенов пообещал, что все озвученные мнения будут доведены до соответствующих государственных органов.

«Общие вопросы, которые поднимаются при встрече с населением во всех селах – это недовольство качеством медуслуг, работой Фонда медстрахования. Население платит Фонду, но взамен не получает качественных услуг. В селах нет врачей, не хватает больниц. Вторая проблема заключается в том, что размер средств, выделяемых на горячее питание школьников, разнится в разрезе регионов. Например, в одном селе на питание одного ребенка в день предусмотрено 200 тенге, а в другом – 400. В Астане и Алматы эта сумма достигает 800 тенге, а в Назарбаев интеллектуальной школе - 2000 тенге. Конечно, я думаю, что возмущение людей по этому поводу уместно. Потому что со стороны государства должны быть созданы равные условия для всех детей. Я предложу соответствующим министерствам разработать по этому вопросу необходимые нормативы», – заключил мажилисмен.