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    Депутаты Мажилиса подняли вопросы стоимости строительных материалов

    10 Июля 2021, 15:24

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии Nur Otan Амангалий Бердалин и Зульфия Сулейменова на строительной площадке социальных жилых домов в г.Алга Актюбинской области обсудили со строителями проблемные вопросы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    В Дорожную карту по реализации предвыборной программы партии в Алгинском районе на 2021-2025 годы вошло строительство трёх пятиэтажных 60-квартирных арендно-коммунальных жилых домов. Сейчас активно возводятся два из них. Стены первого дома начали поднимать в прошлом году. Строительство планируется завершить в сентябре. Фундамент второго дома, сдача которого запланирована на 2023 год, залили в апреле, тем не менее работы планируется завершить к концу года – на два года раньше намеченного срока. Третий дом согласно Дорожной карте должен быть сдан в 2024 году.

    «Для нас важно качественное освоение денег, выделенных из государственного бюджета на возведение объектов, включенных в предвыборную программу партии. У подрядчиков есть вопросы по сметной документации, подготовленной в 2018 году, но строительство ведётся в 2021 году. С весны цены на строительные материалы заметно выросли. При этом в Актюбинской области почти 90% стройматериалов местного производства. Однако, к примеру, арматура, которая завозится, подорожала почти в два раза. В совете по региональному развитию партии Nur Otan мы поднимали этот вопрос. Представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития заверили, что в ближайшее время будет найден выход из этого положения, строителям помогут», - отметил мажилисмен Амангалий Бердалин.

    А депутат Мажилиса Зульфия Сулейменова акцентировала внимание на важности строительства социального жилья для решения вопросов детей-сирот и многодетных матерей.

    «Строительство арендного коммунального жилья особенно актуально в контексте обсуждаемого сейчас в стенах Мажилиса законопроекта по вопросам защиты прав ребёнка. В частности, предусматриваются нормы, направленные на защиту права на жилище детей-сирот и тех, кто в силу жизненных обстоятельств остался без попечения родителей. Обеспечение собственной крышей многодетных матерей также находится в приоритете. Поэтому данные новостройки имеют особую важность», - сказала Зульфия Сулейменова.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мажилис Строительство Жилье Цены и тарифы
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