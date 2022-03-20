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    Депутаты Мажилиса подняли вопрос обеспечения южных регионов поливной водой

    20 Марта 2022, 17:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы жителей Шардаринского района Туркестанской области выслушал находящийся с рабочей поездкой в регионе депутат Мажилиса Кудайберген Ержан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Совместно с вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Сериком Кожаниязовым депутат ознакомился с ситуацией по обеспечению фермеров юга страны поливной водой.

    Жители жаловались на несвоевременную подачу воды и на высокий тариф, установленный поставщиком услуг.

    Говоря о важности поднимаемых сельчанами вопросов, депутат подчеркнул, что за каждым гектаром стоит судьба человека и без соблюдения порядка агротехники добиться успеха невозможно. Ержан Кудайберген обратил внимание вице-министра и на то, что оплата за воду должна осуществляться в зависимости от качества предоставляемых услуг.

    Следует отметить, что вопрос подготовки к весенне-полевым работам поднимался депутатами Мажилиса неоднократно.

    Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Али Бектаев и Алимжан Куртаев встретились с жителями Сарыагашского района в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Жамбылская область Туркестанская область Сенат Сельское хозяйство Вода
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