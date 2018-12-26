Депутаты Мажилиса одобрили ратификацию Каспийской «конституции»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК одобрил законопроект «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова, переговоры о правовом статусе этого моря длились более 20 лет. Проведено 5 каспийских саммитов, 7 совещаний министров иностранных дел каспийских государств, 52 заседания специальной рабочей группы по разработке конвенции.

«Как непосредственный участник переговорного процесса могу с уверенностью сказать, что делегациями прибрежных государств была проделана большая кропотливая работа над базовым документом с учетом интересов всех сторон. Все стороны высоко оценили заслуги Казахстана по данному документу, личный вклад Главы нашего государства, успех саммита, его конструктивную позицию на протяжении всего переговорного процесса», - заявил министр, выступая на пленарном заседании Мажилиса.

Он рассказал, что в документе закреплены базовые принципы деятельности прибрежных государств на море, права и обязательства сторон в отношении использования Каспия, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над ним. Помимо этого, речь идет о разграничении национальных зон, юрисдикции и суверенитета, порядке осуществления суверенных прав на недропользование, мореплавание, рыболовство, проведение морских научных исследований, вопросах сотрудничества в сфере безопасности.

«Согласно конвенции решение вопросов, касающихся Каспийского моря, отнесено к исключительной компетенции прикаспийских государств и осуществляется на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, суверенного равенства, неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга», - подчеркнул министр.

Так, морская акватория разграничена на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общие водные пространства, где будут действовать разные правовые режимы.

Территориальные воды устанавливаются шириной не более 15 морских миль, их внешние пределы имеют статус морских государственных границ. К территориальным водам примыкают 10-мильные рыболовные зоны, в которых каждое государство обладает исключительными правами на промысел биологических ресурсов. Рыболовство осуществляется на основе квот, применения согласованных норм и правил по регулированию воспроизводства биоресурсов и их использования. За пределами рыболовных зон сохраняется общее водное пространство. Вне морских государственных границ будет действовать свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран.

Разграничение дна и недр Каспийского моря на секторе осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных норм и принципов международного права, то есть на основе отдельных соглашений между заинтересованными сторонами.

«Экологическая система Каспия и все ее компоненты находятся под всемерной защитой и охраной. Любая деятельность в море не должна наносить ущерб окружающей морской среде и биологическому разнообразию», - пояснил он.

По словам главы МИД, конвенция является бессрочной. «По имеющейся информации все прикаспийские государства также приступили к выполнению внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации конвенции. Конвенция позволяет нам завершить разграничение казахстанского сектора дна, а также делимитацию государственной границы по всему периметру, включая Каспийское море», - заключил он.