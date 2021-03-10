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    Депутаты Мажилиса обсуждают законопроект касательно аренды комплекса «Байконур»

    10 Марта 2021, 11:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК начали обсуждение законопроекта «О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности депутат Айгуль Куспан напомнила, что протокол «О внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством РФ от 10 декабря 1994 года» был заключен 9 ноября 2018 года в городе Петропавловске.

    «Целью протокола является внесение изменения в четвертую статью договора между правительствами двух стран по продлению срока аренды российской стороной комплекса «Байконур» до 2050 года. Комитет готов принять на работу данный законопроект, по которому в срок до 5 октября 2021 года подготовить заключение», - сказал Айгуль Куспан на пленарном заседании Мажилиса.

    Напомним, в 2018 году в Петропавловске на XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России был подписан ряд документов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Наука Байконур Мажилис Россия
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