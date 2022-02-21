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    Депутаты Мажилиса обсудили реализацию предвыборной программы Nur Otan в ВКО

    21 Февраля 2022, 20:56

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Амерхан Рахимжанов, Зарина Камасова и Игорь Панченко проводят в эти дни встречи с избирателями Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Сегодня в Усть-Каменогорске мажилисмены обсудили с коллегами-однопартийцами вопросы реализации предвыборных программных документов партии «Nur Otan».

    По данным представителей облмаслихата, в 2021 году из 1055 мероприятий, запланированных на 2021 год, исполнено 1016 или 96%, а 79 мероприятий, то есть 7%, находятся на стадии исполнения. В качестве реализованных депутаты отметили введение в эксплуатацию Центра ядерной медицины в Семее, цеха по сортировке и переработке твердых бытовых отходов - в Риддере, молочно-товарной фермы – в селе Рулиха Шемонаихинского района, предприятия по переработке мультикультур. Кроме того, открыты два детских сада в Усть-Каменогорске, один Дом культуры в поселке Ауэзов Жарминского района, два физкультурно-оздоровительных комплекса в селе Самарское Кокпектинского района и городе Серебрянск Алтайского района.

    Говоря о проведенных ранее встречах в регионе, мажилисмен Амерхан Рахимжанов отметил, в частности, необходимость решения вопроса о строительстве отдельного здания больницы в поселке имени Касыма Кайсенова Уланского района. Больница на сегодняшний день расположена в жилом доме и создает отдельные неудобства для граждан и медработников. Депутат уточнил, что реализация объекта предусмотрена в 2022 году в рамках дорожной карты партии.

    В свою очередь депутаты областного и городского маслихатов обратили внимание мажилисменов на ряд нереализованных мероприятий по некоторым направлениям партийных программ, в том числе по увеличению посевов экспортоориентированных культур, строительству санитарных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов в городах Усть-Каменогорск и Семей и работ по реконструкции сетей водоотведения в 10 городах и семи районах области.

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Мажилис Нур Отан
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