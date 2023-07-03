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    Депутаты маслихата уточнили трехлетний бюджет Астаны

    3 Июля 2023, 12:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На очередной сессии маслихата города Астаны были одобрены изменения, внесенные в бюджет столицы на 2023-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «План по индивидуальным доходам планируется увеличить до 56 млрд тенге. Из них налоговые поступления – 42 млрд тенге, неналоговые – 6,4 млрд тенге и поступления от продажи основного капитала – 7,4 млрд тенге», - сказал на заседании маслихата руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Астаны Кайсар Манкараев.

    Спикер также отметил, что выделены дополнительно 2 млрд тенге управлению социальной защиты и занятости, 7 млрд 883 млн тенге - управлению образования, 256 млн тенге - управлению здравоохранения, 1 млрд 493 млн тенге - управлению физической культуры, управлению транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры – 8 млрд 908 млн тенге, топливно-энергетическому комплексу и управлению коммунального хозяйства – 4 млрд 756 млн тенге, управлению строительства – 3 млрд 200 млн тенге, управлению жилья и жилищной инспекции – 2 млрд 138 млн тенге, департаменту полиции и департаменту по ЧС – 3 млрд 263 млн тенге.

    «В целом уточненный бюджет города Астаны на 2023 год – 1 трлн 178 млрд 693 млн тенге. В том числе поступления по индивидуальным доходам утверждены в сумме 697 млрд 305 млн тенге», - добавил руководитель управления.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Экономика Маслихат
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