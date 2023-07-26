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    Депутаты маслихата и члены общественного совета проверили качество дорог в Семее

    26 Июля 2023, 09:47

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя акима города Семея Рамиля Досмаганбетова было проведено выездное совещание по проверке качества дорог, на которых в текущем году проводятся средние ремонтные работы. В проверке приняли участие руководители подрядных организаций, депутаты городского маслихата и члены общественного совета, передает МИА «Казинформ».

    По инофрмации акимата города, были проведены инспекционные работы на улице Иртышская, которую недавно заасфальтировали на левом берегу города. После этого члены совета осмотрели средние ремонтные работы, проводимые по маршруту от общеобразовательной школы №48 до автобусной остановки по улице Цветочная в поселке Холодный Ключ. Также комиссия проверила укладку асфальта, ремонт тротуаров и бордюров по улицам Дружбы, Рыскулова, Стальского, Би Боранбая, Шугаева.

    «По поручению акима города отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог постоянно проводятся проверки полноты выполнения подрядчиками работ, указанных в договоре. Будет проводиться обязательная проверка на предмет некачественно произведенных работ», — сообщил руководитель ПТиАД Медет Алтаев.

    Аким города Нурбол Нурсагатов регулярно выезжает на места проведения ремонтных работ и держит на контроле работу подрядных организаций.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акимат Общество Дороги Маслихат Абайская область Семей
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