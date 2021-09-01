Депутаты фракции «Ак жол» просят пересмотреть нормы нагрузки медиков в больницах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции «Ак жол» в Мажилисе просят пересмотреть нормы нагрузки медицинского персонала в больницах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В демократическую партию «Акжол» обращаются граждане с жалобами на сложившуюся ситуацию, связанную с нехваткой медицинского персонала в переполненных больницах.

Второй год подряд эпидситуация остается напряженной, больницы и медперсонал работают на пределе физических и эмоциональных возможностей. Между тем, типовые нормы штатной численности в медучреждениях со стационарным лечением, предусматривающие круглосуточное медицинское наблюдение за пациентами остаются прежними, не соответствуют характеру нынешней ситуации и требуют срочного пересмотра», - отметил мажилисмен Максат Раманкулов, озвучивая депутатский запрос в адрес министра здравоохранения РК.

К примеру, по его словам, стационарное отделение рассчитано на лечение 25 больных, согласно штатному расписанию их обслуживают три медсестры.

Однако нынешним летом в таких отделениях находятся по 40-45 пациентов, все процедуры которым вынуждены выполнять те же три медсестры, вдобавок по 8-10 часов безвылазно работающие в герметичной защитной экипировке, что физически невероятно сложно.

В некоторых больницах, не оборудованных собственными кислородными станциями (а таких немало), эти же медсёстры вынуждены таскать на себе 90-килограммовые кислородные баллоны, иногда на 2-3 этажи. Не каждый мужчина способен поднять такой вес 2-3 раза в неделю в спортзале, а хрупким женщинам приходится делать это ежедневно, несколько раз в день.

«Кроме того, нужно учитывать тяжёлую атмосферу такой работы, круглосуточное нахождение среди пациентов в беспомощном состоянии, нередко умирающих, несмотря на все усилия медиков. Врачам и медсестрам необходимо выступать и в роли психологов, находя нужные слова больным или объясняясь с их семьями. Но кто выслушает и успокоит самих медиков? Нужно ли говорить, что такая нагрузка негативно сказывается на качестве оказываемых услуг. Накапливается физическая усталость, происходит эмоциональное выгорание», - добавил Максат Раманкулов.

Исходя из вышеизложенного, партия «Ак жол» просит пересмотреть соответствующие нормы медицинского персонала в больницах в соответствии с имеющимися нагрузками на врачей и младших медработников.