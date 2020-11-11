Депутаты фракции «Ак жол» призвали казахстанских переговорщиков защищать национальные интересы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутатская фракция «Ак жол» призвала казахстанских переговорщиков защищать национальные интересы в международных соглашениях. Об этом заявил Азат Перуашев, озвучивая депутатский запрос, адресованному Премьер-Министру РК Аскару Мамину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фракция Демократической партии «Ак жол» постоянно обращает внимание госорганов на то, что внешнеэкономическое сотрудничество должно опираться исключительно на национальные интересы республики. Мы неоднократно указывали факты, когда в результате некомпетентности казахстанских переговорщиков, такие интересы явно ущемлялись, а отечественный бизнес нёс прямые и косвенные потери даже в самых привлекательных объединениях. Эта проблема вновь обострилась на фоне пандемии и ограничений работы сотен тысяч предпринимателей. Но если пандемия затронула в основном сферу услуг, то внешнеторговые просчеты затрагивают уже и реальный сектор экономики», - сказал Азат Перуашев в ходе пленарного заседания Мажилиса.

Он отметил, что 1 октября группа депутатов обратилась к Правительству с тем, что через полтора месяца, с 1 января 2021 года прекращает действие п.29 статьи 278 Кодекса РК «О недрах и недропользовании», согласно которому, по контрактам на недропользование при приобретении товаров, работ и услуг, казахстанские производители получали условную скидку на 20%.

«Нужно иметь в виду, что годовой объем закупок недропользователей за 2019 год составил более 8 трлн тенге, где доля местного содержания в товарах находится в районе 10-12%. А порядка 90% уходит за рубеж. Но ведь эти деньги получены от реализации наших природных богатств. И они могли бы направляться на создание местных производств, потребляемых недропользователями товаров, начиная с производства заменяемых узлов и деталей для используемого оборудования.

В цивилизованном мире такие обязательства сырьевиков давно считаются нормой и входят в понятие «офсетной политики». На необходимости принятия соответствующего закона фракция «Ак жол» настаивает с 2012 года. А воз и ныне там», - заявил А. Перуашев.

Ссылаясь на данные, депутат отметил, что по экспертным оценкам, более 58 тысяч казахстанских поставщиков окажутся оттеснены от закупок в сфере недропользования.

«В ответе на тот запрос Правительство сообщает, что «проведено совещание» и «создана рабочая группа». Но экономике нужны не совещания, а конкретные меры.

Похожие примеры есть и в нашем опыте работы с ЕАЭС. В 2017 году фракция Демпартии «Ак жол» направила запрос о неравных условиях, в которые поставлены казахстанские машиностроители», - считает он.

«Так, решением Евразийского экономического совета №72 Казахстан и Беларусь обязались прекратить заключение новых соглашений в отношении сборки транспортных средств, тогда как на Россию это требование не распространялось. Вообще-то Евразийский экономический союз создавался как равноправное и взаимовыгодное объединение. Что это за равноправие, одна сторона «равноправнее» других? Что это за взаимная выгода, если новые проекты имела право реализовывать только одна страна? Доходило до того, что ссылаясь на указанное соглашение, в самом Казахстане звучали требования не поддерживать новые производства. О чём думали наши переговорщики? Ведь соглашаясь с такими условиями, они заведомо ограничивали отечественный бизнес. Учитывая указанный опыт, нельзя исключать, что дискриминационные подходы, ущемляющие национальные экономические интересы, могут содержать и иные внешнеторговые соглашения», - сказал Азат Перуашев.

В этой связи, депутатская фракция ДПК «Ак жол» просит Правительство поручить представителям республики в интеграционных объединениях твердо отстаивать национальные интересы при подготовке документов, особенно учитывая то тяжёлое положение, в котором оказались предприниматели под воздействием пандемии. В срочном порядке проанализировать все международные экономические обязательства РК, включая соглашения внутри ВТО и ЕАЭС, на предмет защиты национальных экономических интересов, и в случае необходимости, как в указанных примерах, инициировать внесение необходимых изменений, постоянно изыскивать дополнительные формы стимулирования иностранных компаний, прежде всего в сфере недропользования, к поддержке местных предприятий.