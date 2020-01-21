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    Депутаты Европарламента приветствовали потенциал новых демократических реформ в Казахстане

    21 Января 2020, 09:06

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди в рамках участия в 17-ом заседании Совета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз» встретился с вице-президентом Европейской комиссии – Верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозепом Борреллом, а также группой депутатов Европейского Парламента, в т.ч. членами Группы дружбы РК-ЕС и Делегации Европарламента по Центральной Азии и Монголии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Депутаты Европейского Парламента отметили потенциал новых демократических реформ РК, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Депутаты приветствовали решение Президента РК о присоединении ко Второму Факультативному протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни в стране, а также инициативы по подготовке законопроектов по мирным собраниям, по декриминализации клеветы, по снижению порога для создания политических партий и др.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Евросоюз
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