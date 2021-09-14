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    Депутаты Европарламента обсудят ситуацию в Афганистане

    14 Сентября 2021, 16:00

    СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Страсбурге продолжит работу очередная пленарная сессия Европейского парламента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутаты Европарламента обсудят, как реагировать на кризис в Афганистане с участием Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррелем.

    Депутаты Европарламента и Ж. Боррелл намерены обсудить, как реагировать на гуманитарный и миграционный кризис, оказать помощь нуждающимся людям в Афганистане и защитить тех, кто находится в опасности, в особенности женщин и детей.

    Кроме того, в Страсбурге обсудят какую поддержку ЕС может предложить афганским беженцам, а также людям, которые все еще пытаются покинуть страну, и как взаимодействовать с новыми властями в Кабуле.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Афганистан
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