Депутаты должны сами быть инициаторами необходимых законодательных изменений – Ерлан Кошанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Законодательное обеспечение реформ - наша прямая задача. Об этом заявил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное совещание Правительства. Это самое масштабное собрание, которое произошло после политических изменений в стране. Впервые в расширенном заседании приняли участие руководители парламентских фракций и комитетов, председатели областных и районных маслихатов. На данном совещании Президент всесторонне определил цели и задачи в социальной и экономической сферах. Он подчеркнул, что наш народ возлагает большие надежды на проводимые реформы, необходимо уделять приоритетное внимание конкретным мероприятиям в стране. Конечная цель и суть позитивных изменений в стране - улучшение качества жизни граждан. Мы должны активно участвовать в этом деле. Законодательное обеспечение реформ - наша прямая задача», - сказал Ерлан Кошанов.

По его словам, необходимо наладить конструктивный диалог с исполнительной властью, открыто обсудить все проблемные вопросы, сделать оперативное решение практическим и традиционным. Это, в свою очередь, открывает путь для слаженной работы ветвей власти.

«Перед нами стоят большие задачи. Теперь будет виден настоящий профессионализм депутатов. Для этого мы должны сами быть драйверами, инициаторами необходимых законодательных изменений, а не просто ждать законопроекты от Правительства. Надо своевременно и грамотно реагировать на острые вопросы повестки дня. Мы должны ежедневно работать в непрерывных, тесных отношениях с избирателями, обществом. Поэтому, давайте, приложим все усилия для успешной реализации поставленных задач. И народ, и Глава государства ждут от нас этого», - подчеркнул Ерлан Кошанов.



