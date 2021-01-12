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    Депутаты четырех партий прошли в маслихат Алматы

    12 Января 2021, 14:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Территориальной избирательной комиссией Алматы подведены итоги выборов депутатов маслихата города и распределены депутатские мандаты по итогам голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    По итогам выборов в маслихат города Алматы по партийным спискам, голоса избирателей распределились следующим образом: за партию «Nur Otan» проголосовало 68,11% избирателей, Демократическая партия Казахстана «Aк жол» набрала 10,11% голосов, за Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл» отдали голоса 7,68% избирателей, Народная партия Казахстана набрала 7,31% голосов и Политическая партия «ADAL» – 6,79% голосов.

    Согласно решению Территориальной избирательной комиссии города Алматы по итогам голосования к распределению депутатских мандатов были допущены следующие политические партии:

    1) Партия «Nur Otan»

    2) Демократическая партия Казахстана «Aк жол»

    3) Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»

    4) Народная партия Казахстана

    Партия «Nur Otan» получила 29 депутатских мандатов, 4 депутатских мандата получила Демократическая партия Казахстана «Aк жол», по 3 депутатских мандата получили Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» и Народная партия Казахстана.

    Напомним, выборы в маслихат города Алматы по партийным спискам прошли 10 января 2021 года с 7:00 до 20:00 часов по местному времени. Явка избирателей была зафиксирована на уровне 30,25%.

    Выдвижение кандидатов в депутаты маслихата Алматы политическими партиями началось за два месяца и закончилось в 18:00 часов по местному времени за один месяц до дня выборов. Территориальной избирательной комиссии города всего было зарегистрировано 118 кандидатов от 5 политических партий.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы-2021
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