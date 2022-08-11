Депутатскими поправками упорядочена деятельность волонтеров благотворительности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Деятельность волонтеров в сфере благотворительности упорядочена депутатскими поправками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК проинформировали о содержании Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения».

Руководитель рабочей группы Мажилиса Парламента РК Вера Ким отметила, что законопроект был инициирован Правительством, и сообщила о поправках, внесенных депутатами.

«Были уточнены такие понятия, как «волонтерская деятельность», «волонтеры благотворительности», «уполномоченный орган в сфере волонтерской деятельности». Также усилены нормы по проведению оценки эффективности государственных грантов с привлечением, в том числе, и общественности. Об этом сегодня практически на всех площадках говорит Глава нашего государства», – сказала В. Ким.

По ее словам, законом вводятся меры по стимулированию участия граждан в волонтерской деятельности и благотворительности. Например, как передача в доверительное управление государственного имущества волонтерским и благотворительным организациям. Эта поправка была внесена депутатами с целью поддержки тех волонтерских и благотворительных организаций, которые нуждаются в помещениях, в том числе, складских. Многие такие организации испытывали трудности в своей работе во время пандемии. Государственное имущество будет предоставляться волонтерским и благотворительным организациям в аренду на льготных условиях, без права выкупа.

Еще одно новшество, предложенное парламентариями - присуждение почетных званий и государственных наград субъектам благотворительности и волонтерам. Также внесена поправка об учете волонтерской деятельности при поступлении на гражданскую службу. В настоящее время действует аналогичная норма для поступающих на государственную службу. Кроме того, расширена сфера размещения государственного социального заказа, грантового финансирования и присуждения премий для некоммерческих организаций. Введены два пункта: развитие и поддержка волонтерских инициатив; формирование ответственного обращения с животными, в том числе поддержка приютов для животных. Также поправками упорядочена деятельность волонтеров, осуществляющих сбор средств для благотворительных организаций или для конкретных физических лиц, нуждающихся в помощи. Теперь такая деятельность будет осуществляться только при наличии заключенного гражданско-правового договора между благотворительной организацией и волонтером, либо между волонтером и физическим лицом, нуждающимся в помощи. При этом волонтерам благотворительности должно быть не менее 18 лет.

По словам руководителя рабочей группы Мажилиса Парламента РК, в целом, закон содержит ряд норм, направленных на совершенствование действующего законодательства. Их принятие окажет положительное воздействие на развитие не только волонтерского движения и благотворительности, но и всего гражданского общества.

Закон был подписан Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 4 июля 2022 года.



