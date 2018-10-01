Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 4 °С
Алматы: 11 °С
USD 370.03 EUR 428.49
RUB 5.61 CNY 53.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Депутатская группа АНК совершит рабочие поездки в регионы

12 Октября 2018 20:55 82
Поделиться:
Депутатская группа АНК совершит рабочие поездки в регионы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана совместно с секретариатом АНК приложит все усилия для реализации Послания Главы государства. Об этом сообщил заместитель председателя Мажилиса Парламента Владимир Божко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Опрос выяснил реакцию казахстанцев на послание Главы государства
Каждый из нас должен приложить усилия для реализации Послания - полицейский СКО Президент РК четко обозначил основные направления развития государства - евродепутат

«В ходе рабочих поездок с 17 по 27 октября необходимо уделить внимание разъяснению ключевых идей Послания и обращению Совета АНК в поддержку Послания Президента.  В этой связи нужно подробно разъяснить рассматриваемые в рамках реализации Послания законопроекты», - сказал В. Божко на прошедшем сегодня заседании депутатской группы АНК.

Также он отметил, что Совет АНК планирует внести необходимые изменения в рабочий план этнокультурных объединений.

«Так как в рамках Послания 2019 год объявлен Годом молодежи молодежное движение Ассамблеи народа Казахстана «Жаңғыру жолы» должно оказать поддержку в решении проблем казахстанской молодежи», - сказал В. Божко.

 

Автор: Руслан Габбасов

Перевод: Сабина Біржанқызы

 

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , АНК, Мажилис,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив