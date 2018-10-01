Депутатская группа АНК совершит рабочие поездки в регионы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана совместно с секретариатом АНК приложит все усилия для реализации Послания Главы государства. Об этом сообщил заместитель председателя Мажилиса Парламента Владимир Божко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе рабочих поездок с 17 по 27 октября необходимо уделить внимание разъяснению ключевых идей Послания и обращению Совета АНК в поддержку Послания Президента. В этой связи нужно подробно разъяснить рассматриваемые в рамках реализации Послания законопроекты», - сказал В. Божко на прошедшем сегодня заседании депутатской группы АНК.

Также он отметил, что Совет АНК планирует внести необходимые изменения в рабочий план этнокультурных объединений.

«Так как в рамках Послания 2019 год объявлен Годом молодежи молодежное движение Ассамблеи народа Казахстана «Жаңғыру жолы» должно оказать поддержку в решении проблем казахстанской молодежи», - сказал В. Божко.

Автор: Руслан Габбасов

Перевод: Сабина Біржанқызы