Депутата районного маслихата взяли под стражу в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование в отношении депутата районного маслихата по факту мошенничества, совершенного в крупном размере, проводится департаментом АФМ по Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, путем подачи заявки от имени КХ он неправомерно получил субсидии за фактически отсутствующее поголовье скота. Кроме того, им незаконно получены кредитные средства, выданные АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках государственной программы «Сыбага» на приобретение 600 голов КРС.

Общая сумма ущерба составляет 457 млн тенге.

В настоящее время депутат районного маслихата задержан и в отношении него санкционирована мера пересечения в виде «содержания под стражей».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.



