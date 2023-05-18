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    Депутата районного маслихата взяли под стражу в Актюбинской области

    18 Мая 2023, 12:50

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование в отношении депутата районного маслихата по факту мошенничества, совершенного в крупном размере, проводится департаментом АФМ по Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Так, путем подачи заявки от имени КХ он неправомерно получил субсидии за фактически отсутствующее поголовье скота. Кроме того, им незаконно получены кредитные средства, выданные АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках государственной программы «Сыбага» на приобретение 600 голов КРС.

    Общая сумма ущерба составляет 457 млн тенге.

    В настоящее время депутат районного маслихата задержан и в отношении него санкционирована мера пересечения в виде «содержания под стражей».

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Мошенничество
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