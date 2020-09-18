Депутата маслихата Тараза подозревают во взятке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во взятке подозревают чиновника из Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой по Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении руководителя Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», - сказал следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров во время онлайн-брифинга Антикоррупционной службы.

По его словам чиновник подозревается в получении взятки в сумме 2 миллионов тенге от своего заместителя за оказание содействия в назначении на данную должность.

«Специализированным следственным судом города Тараз в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается», - добавил спикер.

В этом же регионе выявлен и другой факт коррупции.

«Антикоррупционной службой по Жамбылской области выявлен факт получения взятки директором одного из товариществ акимата Тараза со 100% участием государства, который одновременно являлся депутатом городского маслихата. Он подозревается в получении через подчиненного взятки в сумме 1,5 миллиона тенге от руководителя юридического лица за ускоренное перечисление денежных средств за строительно-монтажные работы и общее покровительство», - заключил Д. Бигайдаров.

Напомним, стало известно, что за взятку задержан заместитель акима Атырауской области. Об этом сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства Казахстана по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.