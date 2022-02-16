Депутат выразила обеспокоенность ростом количества забастовок среди трудовых коллективов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последние несколько недель в стране растет количество митингов и забастовок среди трудовых коллективов. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обращает на себя тот факт, что большая их часть была организована, минуя этап переговоров. Это очень тревожный знак. Обеспечить эффективное взаимодействие работников, работодателей и государства в сфере трудовых отношений должна была система социального партнерства. Но в текущем виде она оказалась «мыльным пузырем». В своем запросе мы подробно остановились на признаках ее несостоятельности», - сказала Екатерина Смышляева.

Вместе с тем, депутат назвала несколько из недостатков системы социального партнерства.

Во-первых, по ее словам, уже второй год как трехсторонние соглашения на региональном уровне подписывают две стороны. Представитель работников и государство. Раньше третьей стороной была палата предпринимателей «Атамекен», но потом благополучно сложила с себя эти полномочия. При этом являясь фактически монопольной организацией работодателей, поглотившей в свое время почти все отраслевые ассоциации.

Во-вторых, акимы регионов в буквальном смысле «выжимают» у работодателей коллективные договора. И достигли в этом неплохих успехов. Их сегодня больше 150 тысяч. Но вот добиться качества документа никак не получается.

«Подписывает большую часть договоров не профсоюз, а так называемый «представитель работников», фактически «назначенный» работодателем. Договора регистрируются инспекциями без детальной экспертизы и просто дублируют нормы трудового кодекса. Чаще всего они не содержат ключевых разделов, например, по оплате труда», - добавила Екатерина Смышляева.

В-третьих, как отметила депутат, трехсторонние комиссии, несмотря на то, что с прошлого года их возглавили акимы, по-прежнему остаются фиктивными площадками, которые формируются и работают «на бумаге». И если на республиканском и областных уровнях – имеется активность, то на уровне районов о существовании таких трехсторонних комиссии не слышало не то, что население, но и сами члены.

В-четвертых, работодатели всегда находят возможность не принимать участие в системе социального партнерства. Особенно это касается частных инвесторов. При этом ни один тип инвестиционного соглашения не содержит обязательств работодателя участвовать в исполнении генерального и отраслевых соглашений, а значит быть стороной социального партнерства и диалога.

«Чего же мы хотим от простых рабочих, если не можем продемонстрировать культуру переговоров на правительственном уровне?» - сказала Екатерина Смышляева.

В связи с вышеизложенным, по мнению депутатов, в целях усиление роли социального партнерства в регулировании трудовых отношений необходимо:

1. Определить третью сторону-подписанта генерального соглашения (в том числе на региональном уровне).

2. Усилить экспертизу содержания заключаемых коллективных договоров.

3. Пересмотреть составы трехсторонних комиссией всех уровней. Для обеспечения публичности их работы ввести практику онлайн-трансляций заседаний на официальных ресурсах местных исполнительных органов.

4. При составлении инвестиционных соглашений ввести обязательство инвесторов участвовать в системе социального партнерства.

5. Провести ревизию и дополнить генеральное и отраслевые соглашения разделами по оплате труда.